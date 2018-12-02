Сборная России по футболу узнает соперников по отбору на ЧЕ-2020

ДУБЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года пройдет в воскресенье в Дублине. Сборная России посеяна во второй корзине и избежит встречи, в частности, с командами Германии, Швеции, Уэльса и Украины.

Несколько стран (Казахстан, Азербайджан, Исландия) расположены совсем далеко от других участников квалификации. Чтобы сократить количество дальних перелетов, в одну группу попадет максимум одна из следующих пар: казахстанцы смогут сыграть только с командой Англии, Андорры, Ирландии, Исландии, Испании, Мальты, Португалии, Северной Ирландии, Уэльса, Франции или Шотландии; азербайджанцы - с командой Исландии или Португалии; исландцы - с командой Армении, Грузии, Израиля или Кипра.

Ряд стран (Белоруссия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Россия, Украина, Фарерские острова, Финляндия, Эстония) выделен в группу с высоким или средним риском суровых зимних условий. Чтобы как можно реже приходилось играть на снегу или отменять матчи, в одну группу попадут максимум две таких команды. Три страны с суровым зимним климатом (Исландия, Фарерские острова, Финляндия) не примут матчи в марте и ноябре. Остальные примут по возможности меньше матчей в марте и ноябре.

Поскольку сборная Украины также попала во вторую корзину, то Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не придется разводить национальные команды Украины и России при жеребьевке. При этом будут разведены команды Испании и Гибралтара, Косова и Боснии, Косова и Сербии.

Состав корзин был определен после завершения групповой стадии Лиги наций - нового турнира, призванного заменить собой товарищеские матчи. Сборная России, занявшая второе место в группе 2 лиги В, попала во вторую корзину. Сборная Германии, вылетевшая из элитного дивизиона Лиги наций, также будет находиться во второй корзине наравне с командами Швеции, Боснии и Герцеговины, Дании, Австрии, Уэльса, Исландии, Украины и Чехии. Таким образом, россияне с этими сборными в отборе не сыграют.

Чемпионат Европы в связи с 60-летним юбилеем турнира пройдет в 12 европейских городах, ни одна из команд-хозяев автоматически в финальный раунд не попадает. В число городов, принимающих турнир, попал и Санкт-Петербург, матчи также состоятся в Дублине, Глазго, Лондоне, Амстердаме, Бильбао, Риме, Мюнхене, Копенгагене, Будапеште, Бухаресте и Баку. Стадион "Санкт-Петербург" примет три игры группы В и встречу 1/8 финала. Полуфиналы и финал пройдут на лондонском стадионе "Уэмбли", турнир пройдет с 12 июня по 12 июля.

Состав корзины Лиги наций (победители групп высшего дивизиона турнира) - Англия, Нидерланды, Португалия и Швейцария. Эти сборные будут распределены на первые места групп от А до D, так им будут обеспечены две свободные даты в июне для участия в финальной стадии Лиги наций. Сборные из первой корзины (Бельгия, Хорватия, Франция, Италия, Польша и Испания) поместят на первые места в группах с E по J. Команды из корзины 2 поместят на вторые места в десяти группах. По аналогичному принципу будут распределены команды из корзин 3 (Болгария, Финляндия, Израиль, Северная Ирландия, Норвегия, Ирландия, Шотландия, Сербия, Словакия, Турция), 4 (Албания, Кипр, Эстония, Грузия, Греция, Венгрия, Литва, Черногория, Румыния, Словения) и 5 (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Фарерские острова, Македония, Гибралтар, Казахстан, Косово, Люксембург, Молдавия).

Команды из корзины 6 (Андорра, Латвия, Лихтенштейн, Мальта, Сан-Марино) поместят на шестые места в группах с F по J. Таким образом, в группах А, В, С, D и Е будет по пять команд, в F, G, H, I и J - по шесть.

Отборочный турнир стартует 21 марта 2019 года и завершится в ноябре. Напрямую на чемпионат Европы выйдут победители групп и команды, занявшие вторые места. Оставшиеся четыре команды определятся по итогам плей-офф Лиги наций.