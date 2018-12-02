Алаев: сборной России неважно, кто достанется в соперники по отбору на ЧЕ-2020

ТАСС, 2 декабря. Сборной России по футболу неважно, кто попадется в соперники по отборочной группе квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года. Об в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.

Жеребьевка отборочного турнира состоится в воскресенье и начнется в 14:00 мск. По итогам основного отбора из каждой группы прямые путевки на чемпионат Европы получат две лучшие команды каждой из десяти групп.

"Мы хотим попасть на Евро-2020, неважно, кто попадется нам в соперники. В любом случае есть понимание, что это будет тяжелый путь, но он нам по силам", - отметил Алаев.

"Мы не отказываемся от практики проведения матчей с участием сборной во всех регионах страны. Конечно, с коммерческой точки зрения нам хотелось бы сыграть с достойными соперниками, но не хотим ничего загадывать", - добавил исполняющий обязанности президента РФС.

Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу пройдет с 21 марта 2019 года по 31 марта 2020-го. Финальная стадия турнира состоится с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 странах Европы, в том числе и в Санкт-Петербурге.