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Определен состав всех групп отборочного турнира ЧЕ-2020 по футболу

Жеребьевка состоялась в Дублине в воскресенье
© AP Photo/Peter Morrison

ДУБЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Определился состав всех групп отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Жеребьевка прошла в Дублине в воскресенье.

В отборочном турнире чемпионата Европы принимают участие 55 команд, которые разделены на 10 групп. Согласно регламенту, напрямую в финальную часть европейского первенства попадут по две лучшие команды из каждой группы. Также четыре путевки на турнир зарезервированы для победителей дивизионов Лиги наций - в случае неудачи в отборочной кампании сборным - победительницам групп в каждом из дивизионов предоставится шанс побороться за одну из путевок друг с другом в стыковых матчах.

Полностью состав групп выглядит следующим образом:

группа A

  • Англия
  • Чехия
  • Болгария
  • Черногория
  • Косово

группа B

  • Португалия
  • Украина
  • Сербия
  • Литва
  • Люксембург

группа C

  • Нидерланды
  • Германия
  • Северная Ирландия
  • Эстония 
  • Белоруссия

группа D

  • Швейцария
  • Дания
  • Ирландия
  • Грузия
  • Гибралтар

группа E

  • Хорватия
  • Уэльс
  • Словакия
  • Венгрия
  • Азербайджан

группа F

  • Испания
  • Швеция
  • Норвегия
  • Румыния
  • Фарерские острова
  • Мальта

группа G

  • Польша
  • Австрия
  • Израиль
  • Словения
  • Македония
  • Латвия

группа H

  • Франция
  • Исландия
  • Турция
  • Албания
  • Молдавия
  • Андорра

группа I

  • Бельгия
  • Россия
  • Шотландия
  • Кипр
  • Казахстан
  • Сан-Марино

группа J

  • Италия
  • Босния и Герцеговина
  • Финляндия
  • Греция
  • Армения
  • Лихтенштейн

Финальная часть чемпионата Европы в связи с 60-летним юбилеем турнира пройдет в 12 европейских городах, ни одна из команд - хозяев не имеет привилегий при отборе в финальный раунд. В число городов, принимающих турнир, вошли Санкт-Петербург, Дублин, Глазго, Лондон, Амстердам, Бильбао, Рим, Мюнхен, Копенгаген, Будапешт, Бухарест и Баку. Стадион "Санкт-Петербург" примет три игры группы В и встречу 1/4 финала.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля.

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