Определен состав всех групп отборочного турнира ЧЕ-2020 по футболу

ДУБЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Определился состав всех групп отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Жеребьевка прошла в Дублине в воскресенье.
В отборочном турнире чемпионата Европы принимают участие 55 команд, которые разделены на 10 групп. Согласно регламенту, напрямую в финальную часть европейского первенства попадут по две лучшие команды из каждой группы. Также четыре путевки на турнир зарезервированы для победителей дивизионов Лиги наций - в случае неудачи в отборочной кампании сборным - победительницам групп в каждом из дивизионов предоставится шанс побороться за одну из путевок друг с другом в стыковых матчах.
Полностью состав групп выглядит следующим образом:
группа A
- Англия
- Чехия
- Болгария
- Черногория
- Косово
группа B
- Португалия
- Украина
- Сербия
- Литва
- Люксембург
группа C
- Нидерланды
- Германия
- Северная Ирландия
- Эстония
- Белоруссия
группа D
- Швейцария
- Дания
- Ирландия
- Грузия
- Гибралтар
группа E
- Хорватия
- Уэльс
- Словакия
- Венгрия
- Азербайджан
группа F
- Испания
- Швеция
- Норвегия
- Румыния
- Фарерские острова
- Мальта
группа G
- Польша
- Австрия
- Израиль
- Словения
- Македония
- Латвия
группа H
- Франция
- Исландия
- Турция
- Албания
- Молдавия
- Андорра
группа I
- Бельгия
- Россия
- Шотландия
- Кипр
- Казахстан
- Сан-Марино
группа J
- Италия
- Босния и Герцеговина
- Финляндия
- Греция
- Армения
- Лихтенштейн
Финальная часть чемпионата Европы в связи с 60-летним юбилеем турнира пройдет в 12 европейских городах, ни одна из команд - хозяев не имеет привилегий при отборе в финальный раунд. В число городов, принимающих турнир, вошли Санкт-Петербург, Дублин, Глазго, Лондон, Амстердам, Бильбао, Рим, Мюнхен, Копенгаген, Будапешт, Бухарест и Баку. Стадион "Санкт-Петербург" примет три игры группы В и встречу 1/4 финала.
Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля.