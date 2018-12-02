Определен состав всех групп отборочного турнира ЧЕ-2020 по футболу

ДУБЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Определился состав всех групп отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Жеребьевка прошла в Дублине в воскресенье.

В отборочном турнире чемпионата Европы принимают участие 55 команд, которые разделены на 10 групп. Согласно регламенту, напрямую в финальную часть европейского первенства попадут по две лучшие команды из каждой группы. Также четыре путевки на турнир зарезервированы для победителей дивизионов Лиги наций - в случае неудачи в отборочной кампании сборным - победительницам групп в каждом из дивизионов предоставится шанс побороться за одну из путевок друг с другом в стыковых матчах.

Полностью состав групп выглядит следующим образом:

группа A

Англия

Чехия

Болгария

Черногория

Косово

группа B

Португалия

Украина

Сербия

Литва

Люксембург

группа C

Нидерланды

Германия

Северная Ирландия

Эстония

Белоруссия

группа D

Швейцария

Дания

Ирландия

Грузия

Гибралтар

группа E

Хорватия

Уэльс

Словакия

Венгрия

Азербайджан

группа F

Испания

Швеция

Норвегия

Румыния

Фарерские острова

Мальта

группа G

Польша

Австрия

Израиль

Словения

Македония

Латвия

группа H

Франция

Исландия

Турция

Албания

Молдавия

Андорра

группа I

Бельгия

Россия

Шотландия

Кипр

Казахстан

Сан-Марино

группа J

Италия

Босния и Герцеговина

Финляндия

Греция

Армения

Лихтенштейн

Финальная часть чемпионата Европы в связи с 60-летним юбилеем турнира пройдет в 12 европейских городах, ни одна из команд - хозяев не имеет привилегий при отборе в финальный раунд. В число городов, принимающих турнир, вошли Санкт-Петербург, Дублин, Глазго, Лондон, Амстердам, Бильбао, Рим, Мюнхен, Копенгаген, Будапешт, Бухарест и Баку. Стадион "Санкт-Петербург" примет три игры группы В и встречу 1/4 финала.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля.