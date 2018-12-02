Российские биатлонисты стали седьмыми в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Словении

ТАСС, 2 декабря. Сборная России по биатлону заняла седьмое место в одиночной смешанной эстафете на первом в сезоне этапе Кубка мира, который проходит в словенской Поклюке.

Ульяна Кайшева и Евгений Гараничев уступили победителям 39,6 секунды, допустив четыре промаха. Победу одержала команда Норвегии в составе Тэклы Брюн-Ли и Ларса Хельге Биркеланда, которая преодолела дистанцию за 38 минут 26,7 секунды с четырьмя промахами. Вторыми стали австрийцы Лиза Хаузер и Симон Эдер (отставание 8,5 секунды; 5 промахов), третьими - украинцы Анастасия Меркушина и Артем Тищенко (+20,7; 1).

Этап Кубка мира в Поклюке завершится 9 декабря.