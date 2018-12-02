Россиянин Магомедов завоевал бронзу на турнире по вольной борьбе в Москве

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Мухамагази Магомедов завоевал бронзовую медаль на турнире "Иван Ярыгин - Кубок "Алроса". Соревнования проходили в Москве во дворце спорта "Динамо" в Крылатском.

29-летний спортсмен, выступавший в абсолютной весовой категории, в схватке за третье место должен был встретиться с соотечественником Магомедгаджи Нурасуловым, но он не явился на поединок.

Победу на турнире одержал иранский борец Аббас Фороутанрами. Второе место занял его соотечественник Ядолла Мохеби, не вышедший на финальную схватку.

Ранее в субботу команда Ирана выиграла командный кубок на турнире. В финале иранские спортсмены нанесли поражение сборной России. Третье место заняли представители Узбекистана.