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Сборная России стала четвертой в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира по биатлону

Первое место заняла команда Франции
Дмитрий Малышко и Екатерина Юрлова-Перхт AP Photo/Darko Bandic
Дмитрий Малышко и Екатерина Юрлова-Перхт
© AP Photo/Darko Bandic

ТАСС, 2 декабря. Сборная России по биатлону заняла четвертое место в смешанной эстафете на первом в сезоне этапе Кубка мира, который проходит в словенской Поклюке.

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Российская команда в составе Ирины Старых, Екатерины Юрловой-Перхт, Дмитрия Малышко и Александра Логинова допустила шесть промахов и уступила победителям 1 минуту 17,3 секунды. Победу одержала команда Франции, преодолевшая дистанцию за 1 час 10 минут 2,8 секунды с пятью промахами. Вторыми стали швейцарцы (отставание 38,7 секунды; 9 промахов). Третье место заняла команда Италии (+52,1; 8; 1 штрафной круг).
Ранее в воскресенье Ульяна Кайшева и Евгений Гараничев стали седьмыми в одиночной смешанной эстафете.

5 декабря пройдет индивидуальная гонка среди мужчин. Этап в Поклюке завершится 9 декабря.

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