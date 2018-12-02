"Арсенал" обыграл "Тоттенхэм" в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 2 декабря. Футболисты лондонского "Арсенала" со счетом 4:2 обыграли столичный "Тоттенхэм" в домашнем матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Дублем в составе "Арсенала" отметился Пьер-Эмерик Обамеянг (10-я минута, с пенальти и 56). Габонский форвард возглавляет гонку бомбардиров АПЛ с 10 мячами при 10 ударах в створ ворот соперников в текущем сезоне. Также голами у "Арсенала" отметились Александр Ляказетт (74) и Лукас Торрейра (77). У гостей отличились Эрик Дайер (30) и Гарри Кейн (34, с пенальти), на 85-й минуте защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген был удален с поля за две желтые карточки.

"Арсенал" занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ с 30 очками в активе. Команда Унаи Эмери обошла "Тоттенхэм", набравший столько же очков, по разнице забитых и пропущенных мячей.

В следующем туре "Арсенал" на выезде сыграет с "Манчестер Юнайтед". "Тоттенхэм" на своем поле примет "Саутгемптон". Обе встречи состоятся 5 декабря.

В другом лондонском дерби, которое также состоялось в субботу, "Челси" обыграл "Фулхэм" со счетом 2:0.