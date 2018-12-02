"Ливерпуль" обыграл "Эвертон", забив на шестой добавленной ко второму тайму минуте

ТАСС, 2 декабря. "Ливерпуль" одержал победу над "Эвертоном" со счетом 1:0 в домашнем матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу.

Мяч на на шестой добавленной ко второму тайму минуте забил Дивок Ориги. Этот матч стал 100-м ливерпульским дерби, сыгранным на стадионе "Энфилд" в высшем дивизионе первенства страны.

"Ливерпуль" является одной из двух команд наряду с "Манчестер Сити", не знающих поражений в текущем сезоне премьер-лиги.

В турнирной таблице "Ливерпуль" занимает второе место, набрав 36 очков и два очка проигрывая лидирующему "Манчестер Сити". "Эвертон" с 22 очками идет шестым.

В следующем туре "Ливерпуль" в гостях сыграет с "Бёрнли", "Эвертон" примет "Ньюкасл". Обе встречи пройдут 5 декабря.