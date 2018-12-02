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Футбол в России

Мещеряков: футболистам "Спартака" больше повезло в матче против "Локомотива"

"Спартак" победил "Локомотив" со счетом 2:1, нападающий железнодорожников Федор Смолов не реализовал пенальти

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" были более удачливы в завершающей стадии атак в матче чемпионата России против "Локомотива". Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.

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В воскресенье "Спартак" переиграл "Локомотив" в домашнем матче 16-го тура чемпионата России. На 67-й минуте с поля за игру рукой был удален защитник хозяев Николай Рассказов. Нападающий гостей Федор Смолов не сумел реализовать пенальти, назначенный за это нарушение.

"Что могу сказать, сопернику повезло сегодня больше, чем нам. Все остальное будут разбирать тренеры", - сказал Мещеряков.

В турнирной таблице "Спартак" занимает четвертое место, набрав 25 очков и сравнявшись по этому показателю с "Локомотивом", идущим на пятой позиции.

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