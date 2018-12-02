Шарф болельщика загорелся во время матча РПЛ "Ростов" - ЦСКА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 декабря. /ТАСС/. Шарф одного из болельщиков загорелся на стадионе "Ростов-Арена" во время матча чемпионата России по футболу между "Ростовом" и ЦСКА. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской области.

В воскресенье футболисты "Ростова" сыграли вничью с московским ЦСКА со счетом 0:0 в домашнем матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра проходила на стадионе "Ростов-Арена". Ранее в сети было опубликовано видео, где якобы фанаты зажгли файер.

"Во время игры на "Ростов-Арене" загорелся шарф болельщика. Шарф был потушен огнетушителем сотрудниками 5-й пожарно-спасательной части. Работает полиция. Обстоятельства выясняются", - сказали в пресс-службе.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, шарф болельщику "Ростова" поджег фанат ЦСКА. В пресс-службе ФК "Ростов" ТАСС уточнили, что проверяют информацию о зажигании файера во время матча, но в данный момент такой информацией не располагают.