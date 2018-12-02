Волейболисты "Факела" заняли третье место на клубном чемпионате мира

ТАСС, 2 декабря. Российский волейбольный клуб "Факел" из Нового Уренгоя одержал победу над польским клубом "Жешув" в матче за бронзу клубного чемпионата мира. Соревнования проходят в Польше.

Встреча завершилась со счетом 3-1 в пользу российской команды. Позднее в воскресенье в финале сыграют итальянские "Трентино" и "Кучине-Лубе".

"Факел" является победителем Кубка вызова CEV (Европейской конфедерации волейбола) сезона-2016/17, Кубка CEV сезона-2006/07, бронзовым призером чемпионата России сезона-2008/09. Команда впервые принимала участие в клубном чемпионате мира.

Действующим победителем турнира является казанский "Зенит", который завершил групповой этап на третьем месте в группе А и не пробился в плей-офф.