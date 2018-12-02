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Футбол в России

Вратарю "Спартака" Реброву наложили восемь швов после матча с "Локомотивом"

Ребров столкнулся с Джефферсоном Фарфаном в штрафной "Спартака" перед тем, как был забит гол
Вратарь "Спартака" Артем Ребров Станислав Красильников/ТАСС
Вратарь "Спартака" Артем Ребров
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Вратарю московского "Спартака" Артему Реброву наложили восемь швов после столкновения с футболистом "Локомотива" Джефферсоном Фарфаном в матче 16-го тура чемпионата России. Об этом журналистам сообщил руководитель медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов.

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В воскресенье "Спартак" выиграл у "Локомотива" в домашнем матче 16-го тура чемпионата России со счетом 2:1. Ребров и Фарфан столкнулись на 79-й минуте в штрафной "Спартака" перед тем, как был забит гол.

"С Ребровым ничего серьезного не случилось. Ему наложили восемь швов, все нормально", - сказал Вартапетов.

Также Вартапетов в эфире "Матч ТВ" сообщил о характере повреждения вратаря. "У него множественные рвано-ушибленные раны коленного сустава, небольшое сотрясение мозга. Но его состояние не вызывает никаких опасений, один-два дня мы будем за ним наблюдать", - подчеркнул он.

В следующем туре "Спартак" в гостях 8 декабря сыграет с махачкалинским "Анжи".

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