Вратарю "Спартака" Реброву наложили восемь швов после матча с "Локомотивом"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Вратарю московского "Спартака" Артему Реброву наложили восемь швов после столкновения с футболистом "Локомотива" Джефферсоном Фарфаном в матче 16-го тура чемпионата России. Об этом журналистам сообщил руководитель медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов.

В воскресенье "Спартак" выиграл у "Локомотива" в домашнем матче 16-го тура чемпионата России со счетом 2:1. Ребров и Фарфан столкнулись на 79-й минуте в штрафной "Спартака" перед тем, как был забит гол.

"С Ребровым ничего серьезного не случилось. Ему наложили восемь швов, все нормально", - сказал Вартапетов.

Также Вартапетов в эфире "Матч ТВ" сообщил о характере повреждения вратаря. "У него множественные рвано-ушибленные раны коленного сустава, небольшое сотрясение мозга. Но его состояние не вызывает никаких опасений, один-два дня мы будем за ним наблюдать", - подчеркнул он.

В следующем туре "Спартак" в гостях 8 декабря сыграет с махачкалинским "Анжи".