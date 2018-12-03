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НХЛ

"Колорадо" обыграл "Детройт" в матче НХЛ. Варламов отразил все 24 броска по воротам

Встреча завершилась со счетом 2:0
Хоккеисты "Колорадо" AP Photo/Mark Zaleski
Хоккеисты "Колорадо"
© AP Photo/Mark Zaleski

ТАСС, 3 декабря. "Колорадо" обыграл "Детройт" со счетом 2:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы забросили Натан Маккиннон (25-я минута) и Габриэль Ландеског (60).

Две голевые передачи на счету Микко Рантанена, который продолжает лидировать в списке бомбардиров лиги. На его счету 45 очков (11 шайб + 34 передачи) в 27 матчах. Далее следуют Маккиннон (43, 19+24) и российский форвард "Тампы" Никита Кучеров (38, 11+27).

Российский голкипер Семен Варламов отразил все 24 броска по своим воротам, сделав первый в сезоне и 24-й в карьере шатаут. Он был признан первой звездой встречи.

В турнирной таблице "Колорадо" занимает второе место в Западной конференции, набрав 37 очков в 27 матчах. "Детройт" расположился на 12-й строчке на Востоке с 27 очками в 27 встречах.

Другие результаты дня:

  • "Рейнджерс" - "Виннипег" - 3:4 Б;
  • "Монреаль" - "Сан-Хосе" - 1:3;
  • "Чикаго" - "Калгари" - 2:3.
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