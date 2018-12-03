"Колорадо" обыграл "Детройт" в матче НХЛ. Варламов отразил все 24 броска по воротам

ТАСС, 3 декабря. "Колорадо" обыграл "Детройт" со счетом 2:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайбы забросили Натан Маккиннон (25-я минута) и Габриэль Ландеског (60).
Две голевые передачи на счету Микко Рантанена, который продолжает лидировать в списке бомбардиров лиги. На его счету 45 очков (11 шайб + 34 передачи) в 27 матчах. Далее следуют Маккиннон (43, 19+24) и российский форвард "Тампы" Никита Кучеров (38, 11+27).
Российский голкипер Семен Варламов отразил все 24 броска по своим воротам, сделав первый в сезоне и 24-й в карьере шатаут. Он был признан первой звездой встречи.
His 24th career shutout #VarlyVarly #GoAvsGo pic.twitter.com/pa6YS7awK4— Colorado Avalanche (@Avalanche) 3 декабря 2018 г.
В турнирной таблице "Колорадо" занимает второе место в Западной конференции, набрав 37 очков в 27 матчах. "Детройт" расположился на 12-й строчке на Востоке с 27 очками в 27 встречах.
Другие результаты дня:
- "Рейнджерс" - "Виннипег" - 3:4 Б;
- "Монреаль" - "Сан-Хосе" - 1:3;
- "Чикаго" - "Калгари" - 2:3.