"Колорадо" обыграл "Детройт" в матче НХЛ. Варламов отразил все 24 броска по воротам

ТАСС, 3 декабря. "Колорадо" обыграл "Детройт" со счетом 2:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы забросили Натан Маккиннон (25-я минута) и Габриэль Ландеског (60).

Две голевые передачи на счету Микко Рантанена, который продолжает лидировать в списке бомбардиров лиги. На его счету 45 очков (11 шайб + 34 передачи) в 27 матчах. Далее следуют Маккиннон (43, 19+24) и российский форвард "Тампы" Никита Кучеров (38, 11+27).

Российский голкипер Семен Варламов отразил все 24 броска по своим воротам, сделав первый в сезоне и 24-й в карьере шатаут. Он был признан первой звездой встречи.