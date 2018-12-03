{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по баскетболу

Баскетболист сборной России Боломбой заменит Карасева в отборочном матче КМ против чехов

Встреча пройдет в понедельник в Химках

ТАСС, 3 декабря. Форвард ЦСКА Джоэл Боломбой заменит защитника "Зенита" Сергея Карасева в составе российской команды в отборочном матче Кубка мира - 2019 против чешской сборной. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Матч против сборной Чехии пройдет в понедельник в Химках. 25-летний Карасев из-за травмы спины пропустил воскресную тренировку российской команды и не сможет принять участие в игре. В матче также не сыграет форвард литовского "Невежиса" Никита Балашов, который не попал в заявку на игру.

На эту тему
Джоэл Боломбой получил разрешение от FIBA выступать за сборную России

Международная федерация баскетбола 20 ноября разрешила Боломбою выступать за российскую команду, спортсмен получил российское гражданство 12 ноября. 24-летний форвард является уроженцем Донецка, его мать - украинка, отец - конголезец, с четырехлетнего возраста он проживал в США.

Боломбой по окончании школы поступил в университет "Вебер Стэйт", который окончил в статусе лучшего баскетболиста по количеству подборов в истории вуза и всей конференции "Биг Скай", входящей в Национальную ассоциацию студенческого спорта (NCAA). В 2016 году игрок был выбран "Ютой" на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) под общим 56-м номером. В течение двух последних сезонов суммарно провел 18 матчей в регулярном чемпионате НБА в составе "Юты" и "Милуоки", в среднем набирая за игру 1,7 очка и делая 1,5 подбора за 5,1 минуты на площадке, а также принял участие в двух встречах плей-офф (2,0 очка, 1,0 подбора, 4,5 минуты). В 2018 году форвард подписал контракт с ЦСКА.

Сборная России находится на третьем месте в турнирной таблице группы К отборочного этапа Кубка мира - 2019, набрав 14 очков в девяти встречах. Сборная Финляндии уступает россиянам одно очко и занимает четвертое место. Лидирует в группе сборная Франции (17), на втором месте чехи (16). Три лучшие команды из каждой группы по итогам второго этапа отбора квалифицируются в финальную стадию Кубка мира.

Волейболист "Факела" Волков включен в символическую сборную клубного чемпионата мира
Российский клуб занял третье место на турнире
Читать полностью