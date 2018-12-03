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Состояние введенного в искусственную кому боксера Стивенсона стабилизировалось

В воскресенье канадец проиграл нокаутом украинцу Александру Гвоздику в Квебеке
Адонис Стивенсон AP Photo/Rebecca Blackwell
Адонис Стивенсон
© AP Photo/Rebecca Blackwell

ТАСС, 3 декабря. Состояние здоровья бывшего чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 79,38 кг канадца Адониса Стивенсона после введения в искусственную кому стабилизировалось. Об этом сообщил его промоутер Ивон Мишель, слова которого приводит Sky News.

В воскресенье в канадском Квебеке состоялся бой 41-летнего Стивенсона и 31-летнего Александра Гвоздика, поединок завершился победой украинского боксера нокаутом в 11-м раунде. После боя Стивенсон был госпитализирован и помещен в отделение интенсивной терапии, отмечалось, что он был введен в искусственную кому из-за возможного кровоизлияния в мозг.

"Состояние Стивенсона изменилось с критического на стабильное, что является относительно хорошей новостью", - сказал Мишель. Боксер по-прежнему остается в искусственной коме.

Гвоздик впервые боксировал за титул чемпиона мира. Он не знает поражений на профессиональном ринге - 16 побед (13 - нокаутом). Украинец является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в весовой категории до 81 кг.

Стивенсон не сумел в 10-й раз защитить титул чемпиона мира, которым владел с 2013 года. Он потерпел первое поражение за восемь лет и прервал серию из 17 побед. В активе канадца теперь 29 побед (24 - нокаутом), два поражения и одна ничья.

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