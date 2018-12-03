Еременко, Шипачев и Бирюков признаны лучшими игроками недели в КХЛ

ТАСС, 3 декабря. Голкипер московского "Динамо" Александр Еременко признан лучшим вратарем прошедшей игровой недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Еременко дважды отыграл "на ноль" в двух матчах прошедшей недели, сохранив ворота в неприкосновенности в домашних играх против хельсинкского "Йокерита" (2:0) и братиславского "Слована" (3:0). "Сухая" серия вратаря составляет 119 минут 57 секунд.
Лучшим защитником признан игрок магнитогорского "Металлурга" Евгений Бирюков, набравший три очка (1 шайба + 2 передачи) в трех матчах при показателе полезности "+2". Игрок стал первым хоккеистом, который провел 700 матчей в КХЛ.
Нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев стал лучшим форвардом, набрав шесть очков (2+4) в трех матчах и поучаствовав в шести из восьми голов команды на прошлой неделе. Игрок поднялся на третье место в гонке бомбардиров сезона.
Защитник ярославского "Локомотива" Максим Афанасьев признан лучшим новичком недели, набрав два (1+1) очка в двух матчах с показателем полезности "+3".