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Лига чемпионов
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Система VAR будет использоваться с матчей 1/8 финала Лиги чемпионов в текущем сезоне

Также VAR будет использоваться в финале Лиги Европы текущего сезона
Сообщение об использовании судей-видеоассистентов (VAR) на матче чемпионата мира Сергей Бобылев/ТАСС
Сообщение об использовании судей-видеоассистентов (VAR) на матче чемпионата мира
© Сергей Бобылев/ТАСС

ДУБЛИН, 3 декабря. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о введении системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Лиге чемпионов с февральских матчей 1/8 финала турнира в текущем сезоне. Об этом говорится в пресс-релизе УЕФА.

Также VAR будет использоваться в финале Лиги Европы текущего сезона. Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета УЕФА в Дублине по итогам успешных испытаний технологии и обучению судей в последние месяцы.

Ранее стало известно, что VAR будет применяться в матче за Суперкубок УЕФА 2019 года, финальном турнире чемпионата Европы 2020 года, Лиге Европы с сезона-2020/21 (начиная с группового турнира) и в финале Лиги наций в 2021 году.

Тестирование системы видеопомощи арбитрам было одобрено в 2016 году. Система VAR применяется, в частности, в чемпионатах Италии, Германии и Испании. В 2017 году она использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м - на чемпионате мира. В ходе матча арбитр может остановить игру и связаться с ассистентами, чтобы они просмотрели спорный эпизод, также главный арбитр может сам посмотреть повтор.

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