"Локомотив" объявил о гибели футболиста клуба Ломакина

ТАСС, 3 декабря. Московский футбольный клуб "Локомотив" объявил о гибели полузащитника команды Алексея Ломакина. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Причины смерти 18-летнего футболиста не сообщаются.

"В Москве погиб футболист молодежной команды "Локомотива" Ломакин, - говорится в сообщении. - Подробности трагедии выясняются. ФК "Локомотив" шокирован произошедшей трагедией и приносит соболезнования родным и близким Алексея".

Ломакин - воспитанник "Локомотива", он занимался в академии клуба с 2007 года. За молодежную команду "Локомотива" он дебютировал в 2018 году и сыграл шесть матчей.