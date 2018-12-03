{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Локомотив" объявил о гибели футболиста клуба Ломакина

Причины смерти 18-летнего полузащитника не сообщаются

ТАСС, 3 декабря. Московский футбольный клуб "Локомотив" объявил о гибели полузащитника команды Алексея Ломакина. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Причины смерти 18-летнего футболиста не сообщаются.

"В Москве погиб футболист молодежной команды "Локомотива" Ломакин, - говорится в сообщении. - Подробности трагедии выясняются. ФК "Локомотив" шокирован произошедшей трагедией и приносит соболезнования родным и близким Алексея".

Ломакин - воспитанник "Локомотива", он занимался в академии клуба с 2007 года. За молодежную команду "Локомотива" он дебютировал в 2018 году и сыграл шесть матчей.

Теги
Российский футбол
Футбол в России
Ближайший матч "Локомотива" начнется с минуты молчания в память о футболисте Ломакине
В понедельник "Локомотив" объявил о гибели 18-летнего полузащитника команды
Читать полностью