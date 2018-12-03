УЕФА не будет проводить матчи в городах Украины, где введено военное положение

ДУБЛИН, 3 декабря. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет проводить матчи под эгидой организации в городах Украины, где введено военное положение. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти.

Футболисты донецкого "Шахтера" не смогут сыграть в Харькове, где клуб проводит домашние игры, в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против французского "Лиона". Матч пройдет 12 декабря.

"Исполком УЕФА принял решение по проведению матчей в проблемных городах Украины. Ни один матч УЕФА не может проходить на стадионах городов, где действует военное положение. Это связано и с Харьковом, поэтому матч "Шахтер" - "Лион" будет сыгран в другом месте, о котором мы сообщим позднее", - сказал Маркетти.

Киевское "Динамо" сыграет 13 декабря в домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги Европы против чешского клуба "Яблонец".

"Что касается "Динамо" Киев, то Украина же не вся попала под военное положение. Очевидно, что украинские клубы должны играть дома. Мы за это, но мы пока не подтвердим этот матч - решение будет скоро", - отметил Маркетти.

Верховная рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента "О введении военного положения на Украине". Согласно указу, военное положение вводится сроком на 30 суток с 14:00 26 ноября в десяти областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.