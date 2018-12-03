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Футбол в Испании

Бывший президент ФК "Барселона" Нуньес скончался в возрасте 87 лет

При правлении Нуньеса "Барселона" семь раз выиграла чемпионат Испании, шесть раз - Кубок страны и впервые завоевала Кубок европейских чемпионов

ТАСС, 3 декабря. Бывший президент испанского футбольного клуба "Барселона" Хосеп Луис Нуньес скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации.

"Наши самые искренние соболезнования его семье, близким, клубу и всем болельщикам", - говорится в сообщении.

Нуньес занимал пост президента "Барселоны" с 1978 по 2000 год. При нем "Барселона" семь раз выиграла чемпионат Испании, шесть раз - Кубок Испании, пять раз - Суперкубок Испании, впервые в истории выиграла Кубок европейских чемпионов (предшественник Лиги чемпионов), четырежды становилась обладателем Кубка кубков, дважды - Суперкубка УЕФА. Во время президентства Нуньеса "Барселона" подписала контракты с одними из крупнейших фирм мира, была самым богатым клубом мира.

При Нуньесе главными тренерами "Барселоны" были такие специалисты, как Йохан Кройф, Терри Венейблс, Бобби Робсон, Луи ван Гал. Игроками команды в этот период были Диего Марадона, Гари Линекер, Хосеп Гвардиола, Рональд Куман, Микаэль Лаудруп, Ромарио, Христо Стоичков, Роналдо, Ривалдо, Луиш Фигу.

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