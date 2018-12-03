"СКА-Нефтяник" в третий раз подряд стал обладателем Кубка России по хоккею с мячом

ТАСС, 3 декабря. Хабаровский "СКА-Нефтяник" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 3:1 в финальном матче Кубка России по хоккею с мячом. Плей-офф турнира прошел в Сыктывкаре.

В составе победителей забитыми мячами отметились Денис Лапшин (13-я минута), Артем Бондаренко (20) и Алан Джусоев (65), у проигравших отличился Евгений Филиппов (16). В полуфинале "СКА-Нефтяник" обыграл архангельский "Водник" со счетом 6:2, "Динамо" оказалось сильнее красноярского "Енисея" - 6:2.

Кубок России по хоккею с мячом проводится с 1992 года, в 1937-1941, 1946-1954, 1983-1991 годах проводился Кубок СССР. "СКА-Нефтяник" в 1988 году становился победителем Кубка СССР (тогда команда называлась СКА), еще пять раз команда становилась обладателем трофея в российской истории, дважды "СКА-Нефтяник" выходил в финал турнира, но проигрывал в решающем матче. "Динамо" 13 раз выигрывало Кубок СССР и шесть раз - Кубок России, столько же обладателем Кубка России становился архангельский "Водник", но в его активе не было побед в Кубке СССР.

"СКА-Нефтяник" является победителем чемпионата России последних двух сезонов, пятикратным серебряным призером чемпионата СССР, 12-кратным бронзовым призером чемпионатов СССР и России, двукратным обладателем Суперкубка России, серебряным призером Кубка чемпионов.