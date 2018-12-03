{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МОК объяснил условия, при которых самбо может быть продемонстрировано на Олимпиаде

Перед каждой Олимпиадой случаи возможной демонстрации неолимпийских видов спорта рассматриваются отдельно оргкомитетом Игр и МОК

МОНАКО, 3 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил условия, при которых самбо будет представлено на Олимпийских играх в качестве показательного вида спорта. Разъяснение пресс-служба МОК предоставила ТАСС.

На эту тему
Самбо стало ближе к Олимпиаде. Бокс - на грани исключения

В пятницу МОК объявил о временном признании самбо. Это позволит единоборству в будущем войти в олимпийскую программу, а также получать ежегодное финансирование со стороны МОК.

"Термин "демонстрационный вид спорта" не используется с момента последнего появления в программе Олимпийских игр в Барселоне в 1992 году. Для оргкомитетов Олимпийских игр не существует формального обязательства принимать у себя мероприятия международных федераций, признанных МОК", - говорится в сообщении МОК.

"Что касается включения дополнительных спортивных мероприятий (например, демонстрация неолимпийского вида спорта), каждый конкретный случай рассматривается отдельно оргкомитетом Игр и МОК", - подчеркнули в организации.

Ближайшие летние Игры пройдут в 2020 году в Токио.

Впервые о намерении самбо войти в олимпийскую семью было объявлено в 2009 году. В 2003 году решением Госкомспорта самбо было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России.

Сборные по баскетболу
Кущенко: Боломбой добавил сборной России по баскетболу уверенности в игре с чехами
Натурализованный форвард дебютировал в составе российской команды
Читать полностью