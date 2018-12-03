МОК объяснил условия, при которых самбо может быть продемонстрировано на Олимпиаде

МОНАКО, 3 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил условия, при которых самбо будет представлено на Олимпийских играх в качестве показательного вида спорта. Разъяснение пресс-служба МОК предоставила ТАСС.
В пятницу МОК объявил о временном признании самбо. Это позволит единоборству в будущем войти в олимпийскую программу, а также получать ежегодное финансирование со стороны МОК.
"Термин "демонстрационный вид спорта" не используется с момента последнего появления в программе Олимпийских игр в Барселоне в 1992 году. Для оргкомитетов Олимпийских игр не существует формального обязательства принимать у себя мероприятия международных федераций, признанных МОК", - говорится в сообщении МОК.
"Что касается включения дополнительных спортивных мероприятий (например, демонстрация неолимпийского вида спорта), каждый конкретный случай рассматривается отдельно оргкомитетом Игр и МОК", - подчеркнули в организации.
Ближайшие летние Игры пройдут в 2020 году в Токио.
Впервые о намерении самбо войти в олимпийскую семью было объявлено в 2009 году. В 2003 году решением Госкомспорта самбо было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России.