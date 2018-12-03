{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по баскетболу

Российские баскетболисты победили сборную Чехии в отборочном матче Кубка мира

Встреча завершилась со счетом 81:61
Дмитрий Хвостов, Джоэл Боломбой и Петр Губанов Станислав Красильников/ТАСС
Дмитрий Хвостов, Джоэл Боломбой и Петр Губанов
© Станислав Красильников/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 3 декабря. /ТАСС/. Мужская сборная России по баскетболу одержала победу над командой Чехии со счетом 81:61 в домашнем матче отборочного турнира Кубка мира 2019 года. Встреча прошла в Химках.

Самым результативным игроком матча стал форвард сборной Чехии Яромир Бохачик, в его активе 26 очков. В составе российской команды больше всех очков набрал защитник Дмитрий Хвостов - 17.

В составе сборной России дебютировал форвард московского ЦСКА Джоэл Боломбой. Международная федерация баскетбола 20 ноября разрешила ему выступать за российскую команду, спортсмен получил российское гражданство 12 ноября. 24-летний форвард является уроженцем Донецка, его мать - украинка, отец - конголезец, с четырехлетнего возраста он проживал в США. В матче с чехами он набрал 15 очков.

В матче не принимал участие разыгрывающий сборной России Алексей Швед, получивший травму в матче Евролиги с литовским "Жальгирисом". У игрока диагностирован перелом фаланги мизинца левой руки, примерный срок восстановления баскетболиста составляет один месяц.

Российская команда занимает третье место в турнирной таблице группы К, набрав 16 очков в 10 встречах. Сборная Чехии опережает россиян на одно очко и занимает второе место. Лидирует в группе сборная Франции (17). Три лучшие команды из каждой группы по итогам второго этапа отбора квалифицируются в финальную стадию Кубка мира.

В следующем матче отборочного турнира сборная России 21 февраля в гостях встретится с командой Болгарии.

Сборные по баскетболу
Кущенко: Боломбой добавил сборной России по баскетболу уверенности в игре с чехами
Натурализованный форвард дебютировал в составе российской команды
Читать полностью