"Арсенал" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 3 декабря. Тульский "Арсенал" одержал победу над санкт-петербургским "Зенитом" со счетом 4:2 в домашнем матче 16-го тура чемпионата России по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Эванс Кангва (6-я, 75-я минуты), Резиуан Мирзов (38) и Зелимхан Бакаев (77). У проигравших отличились Далер Кузяев (21) и Эрнани (57).
"Зенит" проиграл четвертый матч в нынешнем сезоне первенства России, причем все поражения команда потерпела в выездных встречах. "Арсенал" одержал вторую победу подряд со счетом 4:2, 28 ноября команда из Тулы в первом матче четвертьфинала Олимп - Кубка России в гостях оказалась сильнее "Оренбурга".
В турнирной таблице "Зенит" продолжает занимать первое место, набрав 34 очка и на два очка опережая идущего вторым "Краснодар". "Арсенал" с 20 очками идет 10-м.
В следующем туре "Зенит" 9 декабря примет казанский "Рубин", "Арсенал" 10 декабря в гостях сыграет с грозненским "Ахматом".