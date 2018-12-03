ЦСКА обыграл "Сочи" и одержал 16-ю победу подряд в КХЛ

ТАСС, 3 декабря. Московский ЦСКА одержал победу над "Сочи" со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей дублем отметился Сергей Толчинский, причем обе шайбы он забросил на пятой минуте встречи, еще одну шайбу забросил Иван Телегин (58). У проигравших отличился Степан Старков (58). ЦСКА обыграл "Сочи" в четвертый раз в нынешнем сезоне.
Победа стала для армейцев 16-й подряд в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ. Рекорд по этому показателю принадлежит санкт-петербургскому СКА, который в прошлом сезоне одержал 20 побед подряд.
ЦСКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 62 очками после 35 матчей. "Сочи" набрал 35 очков и занимает шестое место.
В следующем матче ЦСКА 6 декабря примет омский "Авангард", "Сочи" 5 декабря также дома встретится с рижским "Динамо".