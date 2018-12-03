Кириленко поблагодарил баскетболистов сборной России за помощь в адаптации Боломбоя

В понедельник российские баскетболисты в домашнем матче отбора к Кубку мира - 2019 обыграли команду Чехии со счетом 81:61. Натурализованный Боломбой, выступающий за столичный ЦСКА, дебютировал в составе российской команды и набрал 15 очков.

"Великолепный дебют, наверное, это даже некое откровение, что у нас появился действительно серьезного уровня игрок, чему мы очень рады. Для нас очень важно было со всем этим сохранить хорошую атмосферу, мне кажется, это удалось. Все ребята, которые выходили на площадку, очень четко и здорово помогали ему, потому что это для Джоэла первая игра, он провел всего одну или две тренировки, естественно, что все новое. Спасибо большое ребятам, что помогли ему адаптироваться", - подчеркнул Кириленко.

"Очень здорово, что мы победили, для нас это хороший шаг к Кубку мира, мы создали себе вольготную обстановку в отборе. Но еще ничего не закончено, нас ждут две игры с принципиальными соперниками в феврале. Пока еще задача не решена на сто процентов, мы сделали хороший задел, но еще две игры, и все может случиться вплоть до непопадания на турнир. Давайте поддержим наших игроков и не будем их расслаблять", - добавил он.

После десяти игр в активе сборной России 16 очков, команда занимает третье место в группе K. Чехи опережают российскую команду на один балл, лидером группы с 20 очками является команда Франции. В финальную стадию Кубка мира отбираются три лучшие команды из группы.