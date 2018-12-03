Базаревич не ожидал настолько хорошего дебюта Боломбоя в сборной России по баскетболу

ХИМКИ /Московская область/, 3 декабря. /ТАСС/. Натурализованный центровой Джоэл Боломбой очень хорошо дебютировал в составе сборной России в игре против чехов, что стало своего рода неожиданностью. Об этом журналистам заявил главный тренер российской сборной Сергей Базаревич.

В понедельник российские баскетболисты дома в матче отбора к Кубку мира - 2019 обыграли сборную Чехии со счетом 81:61. Боломбой дебютировал в составе российской команды и набрал 15 очков.

"Мы были в достаточно новой ситуации в связи с приходом Джоэла, это чувствовалось на первой тренировке, ведь в команде привыкли говорить по-русски, а тут надо было давать какие-то инструкции на английском, хотя Боломбой понимает по-русски. Выход Боломбоя придал нам энергии. Когда Джоэл первый раз сел на скамейку запасных, я сказал ему: "Это слишком хорошо, мы такого не ожидали. Можно и не так здорово", - рассказал Базаревич.

"Хорошо, что победили. Мы опять начали не очень, опять промазали открытые броски, не знаю, в чем причина, наверное, были впечатлены тем, что играем дома. Дима Хвостов грамотно и удачно попадал, грамотно распорядился тем, что у нас было в багаже, а потом уже игра пошла у всех игроков. Я остался недоволен последними минутами матча, мы не очень умно сыграли в защите в конце матча", - заключил тренер сборной.

После 10 игр в активе сборной России 16 очков, команда занимает третье место в отборочной группе K. Чехи опережают российскую команду на один балл, лидером группы с 17 очками является команда Франции. В финальную стадию Кубка мира отбираются три лучшие команды из группы.