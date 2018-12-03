Минспорт РФ во вторник объявит лауреатов Национальной спортивной премии

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии Министерства спорта России за 2018 год пройдет 4 декабря в Москве. Победители номинаций в области физической культуры и спорта определяются ежегодно в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации.

Участниками и гостями мероприятия станут ведущие спортсмены страны, ветераны отечественного спорта, руководители спортивных федераций, известные деятели искусства. Лауреаты определялись путем голосования на официальном сайте министерства и с учетом мнения экспертного совета, в который вошли трехкратный олимпийский чемпиона по греко-римской Александр Карелин, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева, боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко, журналист Владимир Стогненко и другие.

Всего будут названы 18 победителей в 11 номинациях (некоторые номинации разделены на несколько категорий - прим. ТАСС). Среди номинантов присутствует главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов (номинация "Гордость России" в категории "Тренер года"), олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова ("Гордость России" в категории "Спортсменка года"). Компанию Черчесову составили главный тренером сборной России по лыжным гонкам Елена Вяльбе и личный тренер легкоатлетки Марии Ласицкене (в 2018 году завоевала золото чемпионата Европы и победила в финале престижной серии коммерческих турниров "Бриллиантовой лиги") Геннадий Габрилян. Вместе с Загитовой за звание "Спортсменка года" гимнастка Ангелина Мельникова (три серебра чемпионата мира 2018 года) и рапиристка Инна Дериглазова (чемпионка Европы - 2018).

Также будет награжден лауреат в категории "Спортсмен года". На это звание претендуют хоккеист Павел Дацюк (капитан российской команды, завоевавшей золото Олимпиады в Пхёнчхане), легкоатлет Сергей Шубенков (серебро чемпионата Европы, три победы на этапах "Бриллиантовой лиги") и лыжник Александр Большунов (три серебра и бронза Олимпиады-2018). На премию "Спортивный Парнас", вручаемую за пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни, в категории "Лучший журналист" претендует специальный корреспондент ТАСС Вероника Советова.

Ежегодная Национальная спортивная премия проводится в целях стимулирования профессиональной деятельности спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта.