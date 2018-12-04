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НХЛ

Потолок зарплат в НХЛ в следующем сезоне вырастет до $83 млн

В нынешнем сезоне он составляет $79,5 млн

ТАСС, 4 декабря. Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Бетмэн объявил, что потолок зарплат в следующем сезоне увеличится до $83 млн. Слова Беттмэна приводит пресс-служба организации.

Потолок зарплат в нынешнем сезоне НХЛ составляет $79,5 млн.

"Возможно, миллионом больше или миллионом меньше, но цифра, на которую можно рассчитывать, составляет примерно $83 млн", - сказал Бетмэн.

Потолок зарплат в НХЛ был введен в 2005 году, и первоначально он составлял $39 млн в год. Смысл этой нормы в том, чтобы уравнять команды с разными экономическими возможностями и не дать богатым клубам приобрести всех лучших игроков.

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