Сальников: ожидания от выступления российских пловцов на чемпионате мира оптимистичные

ОЗЕРО КРУГЛОЕ /Московская область/, 4 декабря. /ТАСС/. Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников настроен оптимистично перед стартом сборной России на чемпионате мира на короткой воде. Своими ожиданиями от турнира Сальников поделился с журналистами.

"Ожидания перед чемпионатом мира оптимистичные. Команда достаточно хорошая, жаль, что отсутствует Юлия Ефимова. Все боеспособны, туристов у нас нет в команде, как говорит главный тренер", - сказал он.

"Медальные планы - это лотерея, есть объективные показатели - наличие лучших результатов в десятке и двадцатке мира, и когда есть высокая плотность таких результатов, соответственно, возрастает шанс выиграть медали. Соперники тоже готовятся и не сидят на месте, что тоже нужно брать в расчет", - добавил Сальников.

Чемпионат мира пройдет в китайском Ханчжоу с 11 по 16 декабря.