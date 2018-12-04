Кенийский марафонец Кипчоге рассчитывает обновить собственный рекорд мира

МОНАКО, 4 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2016 года Элиуд Кипчоге считает, что ему по силам обновить собственный рекорд мира, который он установил в нынешнем сезоне. Об этом 34-летний кениец рассказал журналистам перед церемонией вручения наград лучшим легкоатлетам года, на которую он претендует.

Мировой рекорд Кипчоге установил 16 сентября на Берлинском марафоне, преодолев дистанцию за 2 часа 1 минуту 39 секунд. Предыдущее достижение, которое четыре года принадлежало его соотечественнику Деннису Киметто, он улучшил на 1 минуту 18 секунд.

"У меня достаточно мотивации, я способен мотивировать себя сам, у меня есть желание продолжать свой карьеру. Нынешний сезон для меня получился великолепным и я, надеюсь, продолжу выступать не хуже", - сказал Кипчоге.

"Что касается нового рекорда, то я всегда старался быть лучшим еще когда начинал заниматься спортом. Не знаю что случится, но я предпочитаю смотреть на мир с широко открытыми глазами, и держать ухо востро", - добавил он.

Кениец не скрывает, что хочет выиграть награду лучшему легкоатлету года. "Иначе меня бы тут не было", - заметил он.