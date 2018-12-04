Путин отметил профессионализм генменеджера сборных России по дзюдо Гамбы

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил генерального менеджера сборных России по дзюдо итальянца Эцио Гамбу с 60-летним юбилеем. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Многочисленные любители дзюдо знают Вас как талантливого атлета, преданного высоким идеалам спорта и олимпизма, который немало сделал для развития и популяризации искусства единоборств. И конечно, для российских болельщиков Вы служите примером успешного, мудрого наставника, настоящего профессионала, умеющего настроить воспитанников только на победу", - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что именно под руководством Гамбы российские борцы впервые в истории завоевали золотые олимпийские медали и продолжают достойно выступать на самых престижных мировых состязаниях.

На Олимпийских играх 2012 года российские дзюдоисты впервые в истории завоевали золотые медали (Арсен Галстян - до 60 кг, Мансур Исаев - до 73 кг и Тагир Хайбулаев - до 100 кг).