РПЛ поддержала предложение по созданию молодежной лиги до 19 лет

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) поддержала идею создания молодежной лиги, в которой будут выступать футболисты до 19 лет. Об этом журналистам сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.

Во вторник в Москве прошло общее собрание клубов российской премьер-лиги. На данный момент в первенстве России среди молодежных команд выступают футболисты до 21 года.

"По молодежному первенству было жарко и конструктивно, приняли решение поддержать предложение по созданию молодежной лиги до 19 лет и поручить до 25 декабря рабочей группе под моим начальством положить проект на бумагу. Провести переговоры с потенциальным инвестором проекта. Доработать, как будет выглядеть второй уровень, чтобы захватить все соревнования - не только РПЛ, но и регионы. В феврале представим, чтобы в следующем году уже запустить", - пояснил Прядкин.