Глава РПЛ не исключил возможности проведения Суперкубка России по футболу за рубежом

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин не исключил возможности проведения Суперкубка России по футболу в другой стране. Об этом он сообщил журналистам.

Во вторник в Москве состоялось общее собрание клубов РПЛ.

"Собрание руководителей клубов РПЛ обсудило возможность проведения Суперкубка России за рубежом. Если будет получено достойное предложение, то рассмотрим данный вариант. В таком случае матч пройдет сразу после первой части чемпионата России", - сказал Прядкин.

Суперкубок России пройдет 6 июля 2019 года.