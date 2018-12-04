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Футбол в России

Глава РПЛ не исключил возможности проведения Суперкубка России по футболу за рубежом

Во вторник в Москве состоялось общее собрание клубов Российской премьер-лиги

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин не исключил возможности проведения Суперкубка России по футболу в другой стране. Об этом он сообщил журналистам.

Во вторник в Москве состоялось общее собрание клубов РПЛ.

"Собрание руководителей клубов РПЛ обсудило возможность проведения Суперкубка России за рубежом. Если будет получено достойное предложение, то рассмотрим данный вариант. В таком случае матч пройдет сразу после первой части чемпионата России", - сказал Прядкин.
Суперкубок России пройдет 6 июля 2019 года.

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