Российские легкоатлеты в третий раз встретят год в нейтральном статусе

Еще в июле, когда IAAF в девятый раз продлила отстранение ВФЛА, Андерсен заявил, что положительная рекомендация будет дана только при выполнении всех пунктов дорожной карты. Осталось два: предоставить данные проверки допинг-проб из московской лаборатории за 2011-2015 годы, которые будут переданы в Антикоррупционный легкоатлетический орган (AIU), и выплатить $2,76 млн компенсации. При этом важно, что из дорожной карты был исключен пункт, согласно которому российские власти должны признать выводы расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном о допинге в российском спорте.

Во вторник совет IAAF в десятый раз продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Неизменной осталась и схема принятия решения: рабочая группа по восстановлению во главе с норвежцем Руне Андерсеном вынесла совету рекомендацию, и тот с ней согласился.

Велика вероятность, что эпоха допинговых скандалов в российском спорте закончится тем, с чего и началась, - легкой атлетикой. Пока же остается констатировать, что новый год те немногие российские легкоатлеты, что имеют допуск к международным стартам, вновь начнут в нейтральном статусе.

Членство ВФЛА в международной федерации было приостановлено в ноябре 2015 года. В июне 2016 года было принято решение допустить до стартов отдельных российских спортсменов, которые могли доказать свою непричастность к нарушению антидопинговых правил. На Олимпиаде 2016 года Россию представляла только Дарья Клишина, на чемпионате мира 2017 года в Лондоне - 19 спортсменов, но уже в нейтральном статусе, на чемпионат мира в помещении этого года в Бирмингеме допустили семерых, на чемпионат Европы в Берлине - 30.

"Я не удивлен, но надежды были, потому что ВФЛА проделала огромную работу, - прокомментировал продление отстранения ВФЛА ее глава Дмитрий Шляхтин. - Как все поняли, невыполненными остаются только два условия - выплата долга и допуск экспертов WADA к пробам московской лаборатории".

В такой ситуации IAAF всегда может прикрыться аргументом, что восстановление ВФЛА до окончания проверки данных из московской лаборатории открыло бы дверь на международную арену возможным нарушителям антидопинговых правил, однако на деле этого все равно не произошло бы: с учетом того, что российская легкая атлетика находится под санкциями уже три года, практически все легкоатлеты начала 2010-х уже давно потеряли шансы на высокие места на международной арене.

Если говорить о выполнении первого пункта, то сейчас нет никаких предпосылок к тому, что российская сторона в ближайшее время не доведет эту работу до конца. 28 ноября делегация WADA впервые побывала в московской лаборатории, и уже в декабре ее должны посетить технические специалисты WADA, которые займутся изучением данных. Таким образом, РУСАДА практически гарантированно избежит повторных санкций со стороны WADA - условием его восстановления было предоставление доступа к данным до конца года.

В этом вопросе IAAF согласилась с WADA, исполком которого 20 сентября вернул соответствие Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА), приравняв признание российскими властями доклада комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) во главе с Самуэлем Шмидом признанию доклада Макларена. Именно на основании доклада Шмида МОК принял решение дисквалифицировать Олимпийский комитет России (ОКР), что не позволило спортсменам страны выступить под национальным флагом на зимних Играх в Пхёнчхане.

Следующий крупный старт - чемпионат Европы в помещении, который вновь пройдет в Великобритании - в Глазго. Памятуя о том, что у главы IAAF Себастьяна Коу не сложились отношения с Россией, вряд ли ему хочется снимать с ВФЛА санкции до окончания домашнего турнира. Хотя все основания для этого уже к тому времени должны быть. Скорее всего, совет IAAF в следующий раз рассмотрит этот вопрос как раз в марте в Глазго, но уже после чемпионата.

В то же время сам Коу не исключает, что рабочая группа может дать рекомендацию восстановить ВФЛА до мартовского заседания совета IAAF, что подтверждает и Андерсен. С учетом того, что допинговая проблема в российском спорте может разрешиться уже в январе, не исключен вариант, что совет IAAF рассмотрит вопрос удаленно, посредством телеконференции, как это было, когда принималось решение о дисквалификации ВФЛА в 2015 году. В этом будет некий символизм: история допинговых разбирательств в российском спорте начнется и закончится легкой атлетикой. Ведь в январе, как ожидается, завершится эпопея с возвращением членства Паралимпийскому комитету России (ПКР).

Российские легкоатлеты, которые в ноябре 2015 года остались без международных стартов после разбирательства комиссии WADA во главе с Ричардом Паундом, останутся единственными, на кого будут распространяться санкции международных организаций. Статус Союза биатлонистов России, который из-за допинговых разбирательств тоже частично поражен в правах, все-таки позволяет биатлонистам страны выступать на международных стартах.

Главное, чтобы вопрос восстановления ВФЛА был решен до чемпионата мира в Катаре, который стартует 27 сентября, особенно с учетом того, что многие легкоатлеты традиционно жертвуют зимним сезоном ради подготовки к главному старту. Один из них - чемпион мира 2015 года Сергей Шубенков. "Я верю, что Сергей на чемпионате мира в Катаре будет выступать под флагом своей страны. Мы очень ждем этого", - сказал личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.