РПЛ определилась с датой начала сезона-2019/20. Клубы поддержали введение видеоповторов

Официально сезон-2019/20 для российских клубов стартует 6 июля матчем за Суперкубок страны между чемпионом и победителем Олимп - Кубка России. Место проведения встречи пока неизвестно. По словам президента РПЛ Сергея Прядкина, заявки на проведение Суперкубка будут приниматься от городов, где проходили матчи чемпионата мира. Место проведение игры станет известно ближе к полуфиналам Кубка страны, первый из которых запланирован на 27 февраля 2019 года. Помимо экономического фактора, лига планирует учесть фактор логистики и удобства для болельщиков, участвующих команд.

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) на общем собрании клубов определилась с временем начала сезона-2019/20, обсудила внедрение системы видеопомощи арбитрам (VAR) и модернизацию молодежной лиги, а также заявила о намерении помочь "Анжи", который испытывает серьезные финансовые проблемы, доиграть сезон до конца.

В настоящее время система уже функционирует в чемпионатах Италии, Испании, Франции и Германии. В понедельник на исполкоме Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) было утверждено использование VAR, начиная с 1/8 финала Лиги чемпионов и в финале Лиги Европы. Ранее стало известно, что VAR будет применяться в матче за Суперкубок УЕФА 2019 года, финальном турнире чемпионата Европы 2020 года, Лиге Европы с сезона-2020/21 (начиная с группового турнира) и в финале Лиги наций в 2021 году.

Тестирование системы было одобрено в 2016 году. В 2017 году она использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м - на чемпионате мира. В ходе матча арбитр может остановить игру и связаться с ассистентами, чтобы они просмотрели спорный эпизод на экране, также главный арбитр может сам посмотреть повтор.

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев еще в конце июля сообщил, что система видеопомощи арбитрам будет использована на полуфинальных и финальном матчах Кубка России, а также в стыковых играх за право играть в РПЛ. В начале октября представители РФС и компании Hawk-Eye обсудили возможность использования системы VAR в этих матчах.

Также глава РПЛ подчеркнул, что лига постарается учесть все пожелания клубов и тренеров в составлении календаря. В следующем сезоне, по словам Прядкина, лига не допустит матчей в холодное время года в северных городах. "Самое главное обсуждение, которое было затронуто на заседании, - структура календаря. Все клубы единогласно поддержали идею, чтобы РПЛ в ручном режиме убирала домашние матчи северных клубов из зимнего отрезка календаря", - сказал Прядкин.

Первый тур чемпионата России стартует 14 июля, последний планируется на 17 мая, а стыковые матчи могут состояться 24 мая. Прядкин отметил, что даты окончания чемпионата пока не приняты, так как существуют различные вопросы. Большинство клубов хочет играть больше встреч весной, поэтому скорее всего, 19-й тур будет проведен после зимней паузы, а на перерыв команды уйдут с 1 декабря.

Также глава РПЛ не исключил возможность проведения Суперкубка России за рубежом. В таком случае матч состоится сразу по окончании первой части чемпионата страны. "Если будет получено достойное предложение, то рассмотрим данный вариант", - отметил Прядкин.

13 ноября на встрече главных тренеров и руководителей клубов с руководством премьер лиги Прядкин рассказал о порядке внедрения системы VAR на матчах чемпионата России. Тогда некоторые клубы выступили против введения VAR, а кто- то воздержался от ответа, в том числе и по финансовой причине. Сегодня же, по словам Прядкина, клубы единогласно поддержали идею введения системы со следующего сезона. Финансовая сторона вопроса же по-прежнему остается неизвестной на сто процентов.

"Cегодня мы услышали общую сумму - в районе 9-10 млн рублей на каждый клуб, не учитывая зарплату арбитрам. Поручили создать рабочую группу по этому вопросу. Клубы поддержали, что будет единый центр в Москве с видео- арбитрами. До Рождества рабочая группа должна нам представить отчет на эту тему", - рассказал глава РПЛ.

Реформирование молодежной лиги и помощь "Анжи"

"Анжи" испытывает проблемы с финансированием. В начале сезона руководство клуба обращалось к правительству Дагестана с просьбой о помощи, но поддержки не получило. На прошлой неделе махачкалинцам было отказано в доступе на стадион "Анжи-Арена" в Каспийске для проведения подготовки к матчу из-за невыплаты задолженностей перед владельцами поля. Ранее генеральный директор клуба из Дагестана Олег Флегонтов сообщил ТАСС о том, что команда может сняться с чемпионата после зимней паузы.

Прядкин заявил о том, что лига поддержит "Анжи" и сделает все возможное, чтобы команда доиграла сезон до конца. "Мы постараемся поддержать "Анжи". За счет тех заработков, которые получит лига. Многие клубы выступили в поддержку", - отметил глава РПЛ.

Также премьер-лига после довольно жарких переговоров поддержала идею создания молодежной лиги для игроков до 19 лет, тем самым запланировав реформирование нынешнего первенства, в котором могут принимать участие футболисты не старше 21 года. Планируется, что новое возрастное ограничение будет использоваться уже следующем сезоне.