СКА одержал третью победу подряд в КХЛ, разгромив "Торпедо"

ТАСС, 4 декабря. Санкт-петербургский СКА победил нижегородское "Торпедо" со счетом 6:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Динар Хафизуллин (23-я минута), Никита Гусев (25), Андрей Кузьменко (37), Максим Карпов (41), Ярно Коскиранта (47) и Алексей Бывальцев (57). СКА одержал третью победу подряд и восьмью в последних девяти матчах. 24 ноября команда уступила в гостях ЦСКА (1:3).

Петербургский клуб занимает второе место в Западной конференции, имея в активе 55 очков после 34 матчей. СКА отстает от лидера конференции ЦСКА на семь баллов, при этом московские армейцы сыграли на один матч больше. "Торпедо" потерпело четвертое поражение подряд и занимает с 40 очками в 35 играх седьмое место на Востоке.

Следующий матч СКА проведет 6 декабря дома против казанского "Ак Барса", "Торпедо" в этот же день сыграет на выезде с минским "Динамо".

В других матчах игрового дня челябинский "Трактор" в гостях обыграл в овертайме омский "Авангард" (3:2), минское "Динамо" уступило дома нижнекамскому "Нефтехимику" (1:2).