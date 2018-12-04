Наставник ЦСКА Гончаренко признан лучшим футбольным тренером 2018 года в Белоруссии

ТАСС, 4 декабря. Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко назван лучшим футбольным тренером Белоруссии 2018 года на прошедшей в Минске торжественной церемонии "Звездный мяч - 2018". Об этом сообщает портал "Прессбол".

По результатам опроса Гончаренко получил 261 голос из 441. 41-летний специалист третий год подряд и в восьмой раз в карьере выиграл этот приз. Это лучший результат в истории награды, Гончаренко опередил главного тренера сборной Белоруссии Игоря Криушенко.

Специалист возглавил ЦСКА в 2016 году. За два сезона он дважды завоевал серебряные медали чемпионата России и стал обладателем Суперкубка России. В сезоне-2017/18 армейцы прошли в плей-офф Лиги Европы, заняв третье место в групповом этапе Лиги чемпионов, и добрались до четвертьфинала, где уступили английскому "Арсеналу" (1:4, 2:2).

В текущий сезон ЦСКА вошел в обновленном составе, средний возраст игроков которого составляет 23,9 года. При этом после 16 туров чемпионата России армейцы с 27 очками идут третьими и отстают от лидера, "Зенита", на 7 очков.