Рекордсмен мира в марафоне Кипчоге стал лучшим легкоатлетом 2018 года

МОНАКО, 5 декабря. /ТАСС/. Кенийский марафонец Элиуд Кипчоге признан лучшим легкоатлетом 2018 года. Награда 34-летнему спортсмену была выручена во время ежегодной церемонии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), которая проходит в Монако, сообщает корреспондент ТАСС.

Мировой рекорд Кипчоге установил 16 сентября на Берлинском марафоне, преодолев дистанцию за 2 часа 1 минуту 39 секунд. Предыдущее достижение, которое четыре года принадлежало его соотечественнику Деннису Киметто, он улучшил на 1 минуту 18 секунд.

На приз также претендовали кенийцы Тимоти Черут (бег на 1500 м), Эммануэль Корир (бег на 800 м), американцы Кристиан Коулман и Ноа Лайлз (оба - бег на короткие дистанции), француз Кевин Майер (многоборье), новозеландец Томас Уолш (толкание ядра), катарец Абдеррахман Самба (бег с барьерами на 400 м), швед Арман Дюплантис (прыжки с шестом) и представитель ЮАР Луво Маньонга (прыжки в длину).

Приз в номинации "Восходящая звезда" получил 19-летний Дюплантис, ставший в 2018 году чемпионом Европы.

Российские легкоатлеты в число номинантов на награды IAAF не вошли. Спортсмены были выбраны международной панелью экспертов. Голосование за пятерку финалистов в номинациях "Лучший легкоатлет года" и "Лучшая легкоатлетка года" проводилось в три этапа. На первом в голосование вступали члены совета IAAF, далее фаворитов выбирали ассоциации - члены организации и болельщики (посредством голосования в социальных сетях IAAF).