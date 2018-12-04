Три матча 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу состоятся в среду

ТАСС, 5 декабря. "Спартак", "Локомотив" и "Краснодар" домашними матчами в среду начнут борьбу за выход в 1/2 финала Олимп - Кубка России по футболу. Стартовый свисток во всех встреч прозвучит в 19:30 мск.

Начиная с текущего сезона в четвертьфинале и полуфинале Олимп - Кубка России, победитель определяется по результатам двух матчей - дома и на выезде. На прошлой неделе в стартовой игре 1/4 финала тульский "Арсенал" в гостях обыграл "Оренбург" со счетом 4:2. Все ответные встречи запланированы на 24 марта 2019 года.

"Спартак" попробует взять реванш у "Урала" за поражение в чемпионате

"Спартак" и "Урал" в текущем сезоне уже встречались на "Открытие-Арене" в рамках чемпионата России, победу со счетом 2:1 одержали гости. Красно-белые тогда играли под руководством исполняющего обязанности главного тренера Рауля Рианчо. 12 ноября "Спартак" возглавил Олег Кононов. При нем команда одержала две победы в чемпионате - над "Крыльями Советов" (3:1) и "Локомотивом" (2:1), но уступила австрийскому "Рапиду" (1:2) в групповом турнире Лиги Европы.

Все команды Российской премьер-лиги (РПЛ) начали свой путь в турнире с 1/16 финала. На пути к четвертьфиналу "Спартак" переиграл на выезде клуб Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) новороссийский "Черноморец" и дома махачкалинский "Анжи" с одинаковым счетом 1:0. Перед Кононовым руководство "Спартака" поставило задачу завоевать Кубок России в текущем сезоне.

"Урал" в предыдущем туре прервал серию из пяти матчей без поражений в чемпионате России, уступив на выезде "Краснодару" (0:2). Екатеринбургская команда в 1/16 финала оказалась сильнее "Нефтехимика" (3:2), а в 1/8 финала обыграла на своем поле "Нижний Новгород" (2:0).

Ранее в Кубке России команды пересекались дважды. В 1995 году "Спартак" на стадии 1/4 финала разгромил "Уралмаш" (бывшее название "Урала" - прим. ТАСС) со счетом 5:0. В 2006 году москвичи также оказались сильнее по итогам двухматчевого противостояния в 1/16 финала турнира. На выезде красно-белые одержали победу (1:0), а на своем поле сыграли вничью (2:2).

Хозяевам из-за травм в предстоящей встрече не помогут полузащитники Роман Еременко и Роман Зобнин, а также защитник Самюэль Жиго. В составе "Урала" не сыграют полузащитник Роман Емельянов и нападающий Павел Погребняк, который еще не провел за команду ни одной встречи.

"Спартак" в российской истории трижды становился обладателем Кубка страны (1993/94, 1997/98, 2002/03). Лучшим достижением екатеринбургской команды является выход в финал розыгрыша-2016/17. Главным арбитром матча назначен Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.

"Рубин" постарается прервать безвыигрышную серию

"Локомотив" и "Рубин" в четвертый раз пересекаются друг с другом в Кубке России и в третий раз на стадии 1/4 финала. Ранее дважды в следующую стадию турнира пробивались железнодорожники и один раз казанцы. В розыгрыше сезона-2011/12 победу со счетом 4:0 одержал "Рубин", который впоследствии стал обладателем трофея. В турнире-2014/15 выиграл "Локомотив" (0:0, 4:2 - по пенальти), после чего также завоевал титул.

"Рубин" последние три матча чемпионата завершил вничью и в пяти матчах подряд не может выиграть. Железнодорожники в последнем туре уступили в дерби "Спартаку" (1:2). В рамках чемпионата команды провели встречу в Казани, которая закончилась со счетом 0:0.

"Локомотив" на пути к четвертьфиналу в 1/16 финала турнира переиграл калининградскую "Балтику" (3:2), а в 1/8 финала - красноярский "Енисей" (4:1). Казанцы сначала одолели подмосковные "Химки" (1:0), после чего переиграли московское "Динамо" (1:0).

Железнодорожникам в предстоящей встрече из-за травмы не поможет полузащитник Александр Коломейцев. В составе гостей по состоянию здоровья не смогут сыграть защитники Игорь Коновалов Федор Кудряшов и Чико Флорес, а также нападающий Александр Бухаров.

"Локомотив" наряду с ЦСКА является самой титулованной командой Кубка России, завоевав семь трофеев (1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01, 2006/07, 2014/15, 2016/17). В активе "Рубина" один завоеванный Кубок страны (2012). Главным арбитром встречи между "Локомотивом" и "Рубином" назначен Николай Волошин из Смоленска.

Финалисты Кубка России - 2013/14 сыграют между собой

В третьем матче игрового дня "Краснодар" примет "Ростов". В рамках Кубка России команды встречались однажды - в финале розыгрыша-2013/14. Основное время встречи завершилось вничью - 0:0, а в серии пенальти сильнее оказались ростовчане, выигравшие свой первый трофей в истории.

В текущем чемпионате России команды встречались между собой 4 ноября в "Краснодаре", матч завершился со счетом 2:2. После той игры краснодарцы одержали пять побед в пяти встречах (две в Лиге Европы). "Ростов" же в трех матчах чемпионата не выиграл ни разу, не забив при этом ни одного мяча.

В матче 1/16 финала турнира "Ростов" разгромил "Сызрань-2003" (4:0), а в 1/8 финала на своем поле переиграл петербургский "Зенит" (3:1). Краснодарцы сначала выбили из борьбы финалиста прошлого розыгрыша курский "Авангард" (2:0), а затем оказались сильнее "Крыльев Советов" (2:1).

В составе хозяев по состоянию здоровья в предстоящем матче не сыграют нападающий Ари и полузащитник Вандерсон. У гостей продолжает восстанавливаться после травмы полузащитник Тимофей Калачев.

Главным арбитром встречи назначен Евгений Турбин из подмосковного Дмитрова.