Хорнквист сделал самый быстрый хет-трик в истории "Питтсбурга" в матче НХЛ с "Колорадо"

ТАСС, 5 декабря. "Питтсбург" обыграл "Колорадо" со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Нападающий хозяев Патрик Хорнквист записал на свой счет три шайбы, которые он забросил в течение 167 секунд, сделав самый быстрый хет-трик в истории клуба.

Шведский форвард отличился в третьем периоде на 47-й, 48-й и 49-й минутах. Также в составе победителей шайбы забросили Джейк Гюнтцель (3), Евгений Малкин (7) и Дерик Брассар (8). У "Колорадо" отличились Тайсон Бэрри (29), Карл Содерберг (30) и Мэтт Нието (34). Малкин также сделал результативную передачу, всего в текущем сезоне россиянин набрал 32 (10+22) очка.

Хорнквист стал 85-м хоккеистом в истории лиги, которому для хет-трика понадобилось меньше пяти минут. В этом списке он делит 21-е место со словаком Зигмундом Палффи ("Нью-Йорк Айлендерс", сезон-1995/96). В истории "Питтсбурга" это удавалось только двум хоккеистам - Рику Коэ (295 секунд, 1975/76) и Нильсу Экману (250 секунд, 2006/07). Лидирует в общем рейтинге канадец Билл Мосиенко ("Чикаго", сезон-1951/1952), которому для хет-трика понадобилось всего 21 секунда.

В другом матче игрового дня "Флорида" дома обыграла "Бостон" со счетом 5:0. Свою 13-ю шайбу в текущем сезоне забросил россиянин Евгений Дадонов. Всего в регулярном чемпионате он заработал 27 (13+14) очков. Защитник хозяев Богдан Киселевич результативными действиями не отметился.

Во встрече "Коламбуса" и "Калгари", которая прошла на площадке первых, было заброшено 15 шайб - игра завершилась со счетом 9:6 в пользу гостей. В составе хозяев двумя результативными передачами отметился российский нападающий Артемий Панарин. На счету форварда 29 (7+22) очков в текущем сезоне. Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский пропустил восемь шайб и был заменен в третьем периоде.

Результаты остальных встреч: