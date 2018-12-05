Московская федерация футбола будет внимательно следить за питанием в спортшколах города

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Московская федерация футбола (МФФ) подпишет соглашение с Роспотребнадзором и будет внимательно следить за питанием и здоровьем детей в спортивных школах города. Об этом на пресс-конференции сообщил президент МФФ, вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин.

Из-за случаев заболевания вирусным гепатитом А воспитанникам академии "Спартака" было запрещено участвовать в соревнованиях и иных массовых мероприятиях в течение 35 дней. Запрет начал действовать с 31 октября. Из-за этого красно-белые не смогли принять участие в финале первенства России среди команд 2001 года рождения и младше, победитель которого получает право принять участие в Юношеской лиге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) следующего сезона.

"В ближайшее время Московская федерация футбола подпишет соглашение с Роспотребнадзором и будем внимательно следить за питанием в спортивных школах Москвы. Вопрос здоровья детей для нас имеет огромное значение", - подчеркнул Анохин.