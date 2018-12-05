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Футбол в России

Черчесов проголосовал за Ахметова в опросе за лучшего молодого футболиста РПЛ

Также 55-летний специалист включил в число номинантов премии полузащитника "Ростова" Дмитрия Скопинцева

ТАСС, 5 декабря. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отдал первое место полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову в голосовании за лучшего молодого футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ) "Первая пятерка" в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба Детской футбольной лиги (ДФЛ).

Второе место Черчесов отдал другому полузащитнику армейцев - Ивану Облякову. Замкнул тройку лидеров, по версии тренера, вратарь столичного "Спартака" Александр Максименко.

Также 55-летний специалист включил в число номинантов премии полузащитника "Ростова" Дмитрия Скопинцева.

ДФЛ вручает премию "Первая пятерка" с 2002 года. Ранее обладателями награды становились Александр Кержаков, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Игорь Акинфеев, Роман Шишкин, Кирилл Комбаров, Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Павел Яковлев, Александр Кокорин, Константин Базелюк, Эльмир Набиуллин, Алексей Миранчук, Александр Головин и Федор Чалов.

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