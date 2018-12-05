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Большунов и Белорукова вошли в состав сборной России на третий этап КМ по лыжным гонкам

Соревнования пройдут в норвежском Бейтостолене с 8 по 9 декабря
Александр Большунов EPA-EFE/GEIR OLSEN
Александр Большунов
© EPA-EFE/GEIR OLSEN

ТАСС, 5 декабря. Лыжники Александр Большунов и Юлия Белорукова вошли в состав сборной России на третий в сезоне этап Кубка мира, который пройдет в норвежском Бейтостолене. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

На первом этапе Кубка мира в Финляндии российские лыжники завоевали три золота - Александр Большунов победил в спринте и в гонке на 15 км классическим стилем, Юлия Белорукова - в спринте.

Также в состав национальной команды вошли Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Наталья Нерпяева, Анна Нечаевская, Анастасия Седова, Евгений Белов, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Денис Спицов и Алексей Червоткин.

Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов получил травму пальца на октябрьском сборе команды в Италии. В конце месяца спортсмен успешно перенес операцию, и спустя несколько дней ему было разрешено начать подготовку к сезону в ограниченном объеме. В понедельник спортсмен вылетел в швейцарский Давос для подготовки к этапу Кубка мира, который пройдет 15-16 декабря.

Этап Кубка мира в Бейтостолене пройдет с 8 по 9 декабря.

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