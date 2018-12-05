Юниорский чемпионат мира 2019 года по художественной гимнастике пройдет в "Лужниках"

МОСКВА, 5 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Чемпионат мира по художественной гимнастике 2019 года среди юниорок пройдет в московских "Лужниках". Об этом ТАСС сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова.

27 ноября Международная федерация гимнастики (FIG) по итогам исполкома сообщила, что готова отдать право проведения турнира России. Ранее Винер-Усманова сообщала ТАСС о том, что соревнования примет Москва.

"Юниорский чемпионат мира 2019 года пройдет в "Лужниках" в новом гимнастическом комплексе, который построил Алишер Бурханович [Усманов]", - заявила Винер-Усманова.

Строительство Центра художественной гимнастики (ЦХГ) имени Ирины Винер-Усмановой завершится в спорткомплексе "Лужники" в Москве в начале 2019 года. В составе центра появится арена на 4 тыс. мест для проведения соревнований и тренировок с частично трансформируемыми трибунами (904 места) и VIP-ложами, три тренировочных, два хореографических и один тренажерный зал, помещения для обслуживания спортсменов, тренеров и судей, в том числе медико-восстановительный центр и небольшая гостиница для спортсменов, пресс-центр.

Чемпионат мира по художественной гимнастике 2019 года - первый в истории турнир среди юниорок. Сейчас юниорки принимают участие в чемпионатах Европы (по четным годам в личном первенстве, по нечетным - в групповых упражнениях), а также юношеских Олимпийских играх.

Чемпионат мира среди юниорок пройдет с 19 по 21 июля 2019 года.