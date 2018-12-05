"Спартак" и "Урал" сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Олимп - Кубка России

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" сыграли вничью со счетом 1:1 с екатеринбургским "Уралом" в первом четвертьфинальном матче Олимп - Кубка России сезона-2018/19.

Мяч в составе красно-белых забил Софьян Ханни (48-я минута). У гостей отличился Владимир Ильин (67). На 81-й минуте поле из-за травмы покинул защитник красно-белых Дмитрий Комбаров, вместо него вышел Александр Ташаев.

Матч прошел при двух закрытых для болельщиков трибунах за воротами. Такое решение было принято Контрольно- дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) после матча 1/8 финала турнира с махачкалинским "Анжи" (1:0), который состоялся на стадионе "Открытие- Арена" 1 ноября. КДК вынес такое наказание за оскорбительные кричалки в адрес президента "Спартака" Леонида Федуна, которые болельщики красно-белых выкрикивали во время матча. Обладатели сезонных абонементов на фанатскую трибуну D были пересажены на противоположную трибуну В.

С текущего сезона в четвертьфинале и полуфинале Кубка России победители определяются по результатам двух матчей - дома и на выезде. Ответный матч состоится в Екатеринбурге 24 февраля 2019 года.

Финал Кубка России сезона-2018/19 пройдет 15 мая в Москве на стадионе "Лужники".