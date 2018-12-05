Футболист ван Дейк мог умереть от почечной инфекции в 2012 году

ТАСС, 5 декабря. Капитан сборной Нидерландов по футболу, защитник английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк мог умереть от почечной инфекции в 2012 году. Об этом он рассказал порталу FourFourTwo.

В 2012 году ван Дейк играл в голландском "Гронингене".

"Сначала Вирджил просто оставался дома: у него были сильные боли в районе живота, но он терпел. Потом он сходил в больницу, но врачи не смогли поставить диагноз и отправили домой. Боль усилилась, тогда за дело взялась мать Вирджила. Она отвела его в другую больницу, где ему смогли помочь", - сказал бывший тренер "Гронингена" Дика Люккин в интервью FourFourTwo.

Футболисту, которому тогда был 21 год, диагностировали аппендицит, перитонит и почечную инфекцию, после чего отправили на срочную операцию. "Я все еще помню то состояние, - вспоминает ван Дейк. - Трубки, висевшие надо мной, все очень болело, я был бессилен. В такие моменты крутишь в голове самые страшные сценарии, понимаешь, что можешь умереть".

Ван Дейк стал самым дорогим защитником в истории, перейдя в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" за £75 млн. Голландец дебютировал за клуб 5 января 2018 года в матче 1/32 финала Кубка Англии против "Эвертона" (2:1) и забил победный гол. Всего за "Ливерпуль" защитник провел 41 матч, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее голландские СМИ сообщали, что ван Дейк утешил плачущего арбитра после завершения заключительного матча группы 1 лиги А Лиги наций с командой Германии. Команда Нидерландов в гостях сыграла вничью со счетом 2:2 со сборной Германии. После завершения матча главный арбитр встречи румын Овидиу Хацеган заплакал: незадолго до матча у него умерла мать. Ван Дейк положил руку ему на плечо и сказал несколько ободряющих слов.