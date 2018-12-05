Иванов считает равными шансы "Урала" и "Спартака" на выход в полуфинал Олимп - Кубка РФ

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов считает равными шансы своей команды и "Спартака" на выход в полуфинал Олимп - Кубка России по футболу по итогам двухматчевого противостояния. Такое мнение он высказал журналистам.

В среду в первом матче 1/4 финала Олимп - Кубка России "Урал" на выезде сыграл вничью со "Спартаком" со счетом 1:1.

"Счет 1:1, значит, игра начинается снова, у команд равные шансы. Мы дома будем стараться выиграть, "Спартак" тоже ставит задачу выиграть Кубок", - отметил Иванов.

Ответный матч запланирован в Екатеринбурге на 24 февраля 2019 года. Ранее Иванов заявил, что не уверен в том, что матч состоится в Екатеринбурге из-за непогоды.