Российские фигуристы вступают в борьбу за медали финала Гран-при в Канаде

ТАСС, 6 декабря. Финал Гран-при по фигурному катанию сезона-2018/19 стартует в ночь с 6 на 7 декабря. Соревнования пройдут в Ванкувере (Канада) на льду Зимнего спортивного центра UBC.

Параллельно со взрослым финалом будет проходить и решающий старт среди юниоров. Россия в финале серии получила самое большое количество мест среди всех стран: на взрослом уровне российские фигуристы завоевали 10 путевок в финал из 24 возможных, на юниорском - 14. Больше всего россиян будет в женском одиночном турнире юниорок - лишь одна девушка (представительница Южной Кореи Ким Е Лим - прим. ТАСС) из шести в этих соревнованиях представляет другую страну.

Без Медведевой, но с Туктамышевой

Главной сенсацией серии Гран-при нынешнего сезона стало непопадание в финал двукратной чемпионки мира и Европы россиянки Евгении Медведевой. Весной спортсменка решилась на смену тренера и ушла от Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру, после чего летом переехала в Торонто. Россиянка выступила на двух этапах Гран-при - в Канаде (третье место) и во Франции (четвертое), впервые в карьере оставшись за бортом финала серии. Медведева во второй раз подряд пропустит решающий старт Гран-при, в прошлом сезоне спортсменка квалифицировалась на турнир, однако не смогла принять в нем участие из-за травмы.

Приятно удивила российских любителей фигурного катания чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при (все - 2015 год) 21-летняя Елизавета Туктамышева. На осенних контрольных прокатах сборной России в Москве подопечная Алексея Мишина продемонстрировала зрителям тройной аксель - сложнейший прыжок в женском одиночном катании, который ранее россиянка исполняла без видимых проблем, однако в последних сезонах не решалась вставлять в программы. В ходе сезона Туктамышевой дважды удалось исполнить данный элемент "на плюс" - в коротких программах на этапах Гран-при в Канаде и в Японии, однако в произвольных прокатах этот прыжок пока не дается. Фигуристка с одной золотой и одной бронзовой медалью этапов текущей серии впервые с 2014 года квалифицировалась в финал, где намерена представить усложненную произвольную программу.

Без проблем добыла путевку в Ванкувер олимпийская чемпионка 2018 года, абсолютная мировая рекордсменка в женском катании и победительница прошлогоднего финала 16-летняя россиянка Алина Загитова. Фигуристка одержала победы на обоих этапах, в которых принимала участие (в Финляндии и в России - прим. ТАСС), а в ходе московского турнира ей удалось обновить собственный рекорд в короткой программе. Еще одной представительницей России в женском одиночном катании стала 16-летняя дебютантка серии Софья Самодурова (также тренируется у Мишина - прим. ТАСС), в активе которой серебро и бронза этапов Гран-при.

Соперницами россиянок в женском турнире будут японки Каори Сакамото (серебро и бронза этапов Гран-при), Сатоко Мияхара (золото и серебро) и Рика Кихира (два золота). Впервые с 2014 года в турнире одиночниц между собой будут соревноваться спортсменки только из двух стран, тогда в Барселоне россиянкам Туктамышевой, Елене Радионовой, Анне Погорилой и Юлии Липницкой противостояли американки Эшли Вагнер и Грэйси Голд.

Воронов против всех

В мужском одиночном турнире единственным представителем России будет 31-летний Сергей Воронов. В нынешнем сезоне он стал серебряным призером этапа Гран-при (в Японии), также в его активе бронза турнира в США. Не смогли попасть в финал серии серебряный призер командного турнира Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане Михаил Коляда и обладатель серебряной медали московского чемпионата Европы - 2018 Дмитрий Алиев. Оба спортсмена ни разу не поднимались на пьедестал почета в нынешнем сезоне.

Противостоять Воронову в финале будут американец Натан Чен, японец Сёма Уно, чех Михал Бржезина, южнокореец Чха Чжун Хван и канадец Киган Мессинг. Изначально вместо канадского фигуриста в финале должен был выступить двукратный олимпийский чемпион и абсолютный мировой рекордсмен в мужском одиночном катании японец Юдзуру Ханю, победивший на двух этапах текущего сезона. Однако в ходе турнира в Москве он усугубил травму ноги и снялся с турнира.

Воронов в третий раз в карьере пробился в финал Гран- при. Его лучшим результатом в финале серии является третье место на турнире 2014 года. В нынешнем сезоне из-за отсутствия столь серьезного соперника у россиянина есть шанс завоевать медаль соревнований. В прошлом году единственным российским фигуристом, кому удалось подняться на пьедестал почета в финале Гран-при, был Коляда (бронза), Воронов остался четвертым.

Сенсация в танцах на льду

Впервые с 2012 года Россию в состязаниях по танцам на льду представят несколько дуэтов. В последние годы данный соревновательный вид никак не мог покориться российским фигуристам, но с этого сезона все изменилось. Помогли улучшившиеся результаты россиян, а также снижение уровня конкуренции после того, как самые титулованные фигуристы в истории канадцы Тесса Вирчу и Скотт Моир решили пропустить сезон-2018/19. Кроме того, не смогли выступить на первом для себя этапе в сезоне французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, являвшиеся основными конкурентами Вирчу и Моир за звание сильнейшего танцевального дуэта, из-за чего автоматом лишились шансов на попадание в финал.

В Ванкувере Россию представят дуэты Александра Степанова / Иван Букин (два золота на этапах Гран-при), Виктория Синицина / Никита Кацалапов (два серебра), а также Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро (серебро и бронза). Ранее ни один из указанных дуэтов не принимал участие в финале серии.

Основными конкурентами россиян в финале будут американцы Мэддисон Хаббелл / Захари Донохью, в активе которых также два золота этапов серии текущего сезона. Выступят в Ванкувере итальянский дуэт Шарлен Гиньяр / Марко Фабри и американцы Кейтлин Гавайек / Жан-Люк Бэйкер.

В парном катании основными претендентами на победу являются россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, пробившиеся в финал с двумя победами на этапах Гран-при в активе. В прошлом году российская пара в финале стала пятой, в 2016-м же им удалось завоевать золото. Также в данной дисциплине выступят россияне Наталья Забияко / Александр Энберт (два золота) и Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин.

В отсутствии завершивших карьеру олимпийских чемпионов немцев Алены Савченко и Бруно Массо самыми опасными соперниками российских пар станут французы Ванесса Джеймс и Морган Сипрэ, завоевавшие путевку в Ванкувер благодаря двум победам на этапах серии. Также в финале выступят китайцы Пэн Чэн / Цзинь Ян и итальянцы Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе.

Битва четверных прыжков у юниорок

Самая "российская" дисциплина в финале Гран-при - одиночное катание у девушек - обещает быть одной из самых интересных. Причиной тому стал невероятно высокий уровень участниц соревнований - воспитанниц Тутберидзе 14-летних россиянок Александры Трусовой и Анны Щербаковой. По ходу нынешнего сезона Трусовой удалось стать первой девушкой в истории женского одиночного катания, исполнившей на соревнованиях сложнейший прыжок - лутц в четыре оборота. Данный элемент является редкостью даже в традиционно более сложных с технической точки зрения мужских соревнованиях, при этом в арсенале Трусовой есть еще два четверных прыжка - тулуп и сальхов.

Однако позднее на этапе Кубка России в Йошкар-Оле Щербакова превзошла это достижение и в ходе произвольной программы выполнила сразу два четверных лутца, один из которых был в каскаде с тройным тулупом. Этот каскад является сложнейшим в женском одиночном катании, кроме Щербаковой его никто из девушек никогда не выполнял на соревнованиях. На данный момент неизвестно, будет ли фигуристка заявлять данный элемент в финале Гран-при.

Ближайшей преследовательницей Щербаковой и Трусовой является другая ученица Тутберидзе - 15-летняя Алена Косторная, у которой есть преимущество в виде высоких оценок за компоненты. Спортсменка неоднократно в ходе тренировок исполняла аксель в три с половиной оборота, являющийся вторым по количеству баллов прыжком в женском катании, но в ходе соревнований данный элемент она ни разу не исполняла. Также в соревнованиях юниорок выступят россиянки Алена Канышева и Анастасия Тараканова, в мужском юниорском турнире Россию представит Петр Гуменник. В парном катании - Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Полина Костюкович / Дмитрий Ялин, Ксения Ахантьева / Валерий Колесов, Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов и Анастасия Полуянова / Дмитрий Сопот; в танцах на льду - Арина Ушакова / Максим Некрасов, Елизавета Худайбердиева / Никита Назаров и Софья Шевченко / Игорь Еременко.

Соревновательную программу финала Гран-при откроют состязания юниоров в танцах на льду, которые пройдут в пятницу, начало - 01:05 мск. Итоговый турнир серии завершится утром 9 декабря.