Молодежный ЧМ по хоккею 2021 года пройдет в Эдмонтоне и Ред-Дире

ТАСС, 6 декабря. Молодежный чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. Об этом сообщает хоккейный обозреватель телеканала Sportsnet Джон Шэннон в своем Twitter.

Эдмонтон принимал молодежное хоккейное первенство в 1995 и 2012 годах. В 2019 году чемпионат мира среди молодежи также пройдет в Канаде, турнир примут Ванкувер и Виктория. Молодежный чемпионат мира 2023 года состоится России, соревнования пройдут в Новосибирске.

Молодежная сборная России на прошедшем чемпионате мира в американском Баффало уступила в четвертьфинале сборной США (2:4) и впервые с 2010 года осталась без наград соревнований. Победителями молодежного первенства 2018 года стали канадские хоккеисты.